İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinan ilk golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Sinan Gümüş bu formayla ilk kez golle tanıştı. Maçın 12. dakikasında sol kanatta topla buluşan Gümüş, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Gümüş, 61. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken, daha önce Süper Lig'de forma giydiği 8 müsabakada takımına gol veya asist yönünden katkıda bulunmamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.