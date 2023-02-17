Singapur arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki şiddetli depremler sonrası Singapur'dan gelen 68 kişilik arama ve kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine döndü. Bölgeye yardımların sürdüğünü ifade eden Singapur Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow,"Elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalıştık. Singapur devletinin ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye yönelik yardım çalışmaları sürüyor. Daha önce böyle bir felaket yaşamadık. İnsani yardım, din ya da ırk gibi herhangi bir şeyi tanımaz "dedi.

Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri, İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönüyor. Singapur'dan gelen 68 kişilik arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'taki çalışmalarının tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.Ekibi havalimanında Singapur Türkiye Büyükelçisi Jonathan Tow karşıladı. Büyükelçi Tow havalimanında yaptığı açıklamada, Singapur halkı olarak çok üzgün olduklarını belirtti. Tow, ''68 kişilik ekiple depremzedelerin yardımına koştuk ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalıştık. Singapur devletinin ve sivil toplum örgütlerinin bölgeye yönelik yardım çalışmaları sürüyor. Daha önce böyle bir felaket yaşamadık. Çevremizdeki Yeni Zelanda ve Endonezya gibi ülkelere ihtiyaç duyulduğunda yardıma koşuyoruz. İnsani yardım, din ya da ırk gibi herhangi bir şeyi tanımaz "diye konuştu.

"Türk halkı çok güçlü ve dirençli"

Singapur'dan gelen 68 kişilik arama kurtarma ekibinin başında yer alan Singapur Sivil Savunma Birliği Komutanı Albay Chew Keng Tok, yaşananlardan ötürü derin bir üzüntü duyduğunu kaydetti. Tok, "Deprem bölgesine gelip yardımda bulunabildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Yaklaşık 10 gün boyunca depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta diğer uluslararası ekiplerle arama kurtarma faaliyeti yürüttük. Türk halkı çok güçlü ve dirençli'' diye konuştu.