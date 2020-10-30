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Singapur merkezli şirkette bölgesel atama

MGH Logistics, Kore, Vietnam, Kamboçya ve Tayland için yeni bölge genel müdürü atadı.


Singapur merkezli MGH Logistics, Eom Cheolwon'un Kore, Vietnam, Kamboçya ve Tayland için Bölge Genel Müdürü olarak atandığını açıkladı. MGH Kurucusu & Grup İcra Kurulu Başkanı Anis Ahmed açıklamasında, "Chris Eom, MGH'ye ilk elden bilgi ve dünya çapındaki Kore markalarının Küresel Tedarik Zincirini 20 yılı aşkın bir süreyle yönetme uzmanlığını getiriyor. MGH Hindistan-Çin ve Kore'nin geleceğini Chris'in yeteneği ve sınanmış önderliği altında inşa etmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

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