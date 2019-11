Singapur'dan Londra'ya giden 'The Last Overland' İstanbul'da

Londra'dan Singapur'a 10 bin mil sürerek ‘The First Overland' olarak tarihe geçen Oxford ve Cambridge takımlarının yeni üyeleri, Londra'ya giden son yolculuklarında İstanbul'a uğradı.

1955 yılında Londra'dan Singapur'a 10 bin mil yol sürerek tarihin en ikonik yolculuklarından birini gerçekleştiren Oxford ve Cambridge ekipleri 64 yıl sonra ikinci yolculuklarını gerçekleştiriyor. 87 yaşındaki Oxford ekip lideri Tim Slessor'un da dahil olduğu yeni bir takımla, aynı rotayı bu kez Singapur'dan Londra'ya kat etmek için yola çıkan The Last Overland, İstanbul'a uğradı. Üç kıtada 20'den fazla ülkeden geçerek tamamlanacak tarihi yolculukta ilk seferde olduğu gibi ikinci ve son etabına da Hilton İstanbul Bosphorus ev sahipliği yaptı. 90 gündür yollarda olan The Last Overland ekibi için basın mensuplarının da bulunduğu bir karşılama töreni düzenlendi.

İkonik yolculuğun yeni ekip üyelerinden Alex Bescoby, Marcus Allender, Larry Leong ve Adam Bennett'in katıldığı basın toplantısında, The Last Overland ekiplerinin yaşadıkları serüvenler, konuklar tarafından ilgiyle dinlendi.

Hilton Üst Sınıf Otellerden Sorumlu Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan yaptığı açıklamada, The Last Overland ekibini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "1955 yılında üç kıtada yol alarak tarihin en ikonik yolculuklarından birini gerçekleştiren The First Overland ekibinin de İstanbul'daki mola duraklarından biri olduk. Otel olarak bugün, 64 yıl aradan sonra yeni bir ekiple, aynı ruhla ve aynı amaçla yola çıkan The Last Overland ekibini yeniden otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok heyecan verici bir durum yaşıyoruz. Türkiye değişmeyen rotalardan biri olmaya devam ediyor. Kendilerini İstanbul'da ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Hiçbir ülkede görmediğimiz misafirperverliği Türkiye'de aldık"

The Last Overland üyelerinden biri olan Alex Bescoby de 91 gün önce bu yolculuğa başladıklarının altını çizerek, "Çok zor bir yolculuk oldu. Çünkü bu arabada hiçbir elektronik alet yok. En önemlisi bu araçta ısıtma yok. Günümüz araçlarından çok farklı olduğu için çok zorlandık. Çöllerden ve yağmur ormanlarından geçtik. Uzunluğu 5 bin metreyi aşan yolları geçtik. Yolculuk sırasında eksi 20 sıcaklığını da gördük. Çok zorlandığımız bir yolculuk yaşıyoruz. Türkmenistan'da arka tekerleğimiz koptu. Tekerleğin kopmasıyla frenleri kaybettik. Daha sonradan bu durumu korkutucu bir anıyla atlattık. Daha önceden hiçbir ülkede görmediğimiz misafirperverliği Türkiye'de gördük. Hem manevi anlamda hem de teknik anlamda arabamızı da tamir ettiler. Çok mutluyum” diye konuştu.

The First Overland

1955-1956 yılları arasında, altı genç erkekten oluşan Oxford ve Cambridge ekipleri, arazi araçlarıyla The First Overland yolculuğuna başladı ve Londra'dan Singapur'a 10 bin mil (16 093 km.) süren ilk kişiler olarak tarihe geçtiler. Ancak ilk yolculukta kullanılan araçlardan Oxford'un macerası 1956'da bitmedi. Bu ikonik yolculuğun hemen akabinde, Ascension Adası seferinde yer alan Oxford uzun yıllar boyunca Güney Atlantik'teki bir adada mahsur kaldı. 2017 yılında Adam Bennett tarafından kurtarılıp restore edilen Oxford, son bir macera için yeniden yollara düştü.

The Last Overland

25 Ağustos 2019 Pazar günü, Singapur'un Marina Körfezi'nden başlayan The Last Overland, Tim Slessor, Alex Bescoby, Marcus Allender, Larry Leong, Dr Silverius Purba, Thérse-Marie Becker, Leopold Belanger, Adam Bennett olmak üzere toplam 8 kişiden oluşuyor. Oxford ve Cambridge ekip lideri 87 yaşındaki Tim Slessor ve 31 yaşındaki Alex Bescoby'nin kullandığı Oxford, iki farklı nesilden gezginin, The First Overland seferinden bu yana dünyanın ne kadar değiştiğini ortaya çıkaracak.

The Last Overland'de aynı istikamette bu kez Singapur'dan Londra'ya yol alacak olan ekipler, daha önce olduğu gibi üç kıtada seyahat edecekler. Malezya, Myanmar, Nepal, Türkiye, Çin, Özbekistan, İran ve Bulgaristan da dahil olmak üzere yirmiden fazla ülkenin yer aldığı rotada amaç, Singapur'dan yola çıktıktan yaklaşık 100 gün sonra Londra'ya ulaşmak.