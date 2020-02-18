Sınırları olmayan markalar CMO Summit 2020'de bir araya geldi

MO Summit 2020, SAP MENA Bölge Direktörü Sammae Farooqi ve Unicorn'lara fısıldayan adam olarak tanınan Madhavan Ramanujam gibi pazarlama dünyasından çok özel konuşmacıları İstanbul'da ağırladı.

Günümüzün hızla değişen dünyasında sınırların muğlaklaşmasıyla alışılageldik stratejilerin yıkıldığı pazarlama dünyasında oyunun kurallarını yeniden yazmak üzere sektörün önde gelen yöneticileri CMO Summit 2020'de bir araya geldi.

Fortune 500 şirketlerinden start-uplara kadar pek çok müşteri ile 150'nin üzerinde büyüme ve ciro yönetimi projesi gerçekleştiren, Simon-Kucher & Partners Yönetim Kurulu üyesi, San Francisco Ofisi Yönetici Ortağı ve Asya Bölge lideri Madhavan Ramanujam “Şirketleri Bir Üst Seviyeye Taşımak, Unicorn'lardan Alınacak Dersler” konuşmasıyla Zirve'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ardından söz alan SAP MENA Bölge Direktörü Sammar Farooqi, pazarlama yöneticilerinin deneyim odaklı ticarette yeni çağı nasıl yönetmeleri gerektiğine dair önemli tavsiyeleri ile Türk yöneticilerin yol haritalarına ışık tuttu.

Sınırları olmayan markalar

Hem fiziki sınırların hem de dijitalleşmeyle birlikte gelen klasik pazarlama stratejilerinin geçerliğini yitirdiği hayatın her alanına nüfuz eden sınırları olmayan stratejiler üzerine WPP Ülke Başkanı Demet İkiler moderatörlüğünde tartışıldı. Panelde yer alan THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Renault Mais Genel Müdür ve CEO'su Dr. Berk Çağdaş, Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, Nestle Türkiye Satış Genel Müdürü Erdem Çakır ve Unilever, İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Kamuran Uçar Türkiye sınırlarını aşan bir stratejiyi nasıl hayata geçirdiklerini ve global markaların Türkiye'de başarılı olmak için ne gibi pazarlama stratejileri uyguladıklarını anlattılar.

Marka ülke olmak

Ülkemizin imajı ve turizm sektöründeki sürdürülebilir büyümesi için yapılan işleri ve markalaşma vizyonunu CMO Summit 2020'de paylaşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, “Kültür ve Turizm Bakanlığımız 1 yıldan uzun bir süredir, ülkemizin turizm değerlerinin tanıtımı için bugüne kadar yapılmayanı yapıyor. Ülke markalamamızın önemli yapı taşlarından biri olan turizm tanıtımında, çağın gerekliliklerini yakalayıp çoktan geçen uygulamalarıyla sonuca etki eden tanıtım çalışmaları gerçekleştiriyor” dedi.

Türk tarımının ne kadar güçlü, çeşitli, inovatif ve hayati olduğunu vurgulayan Migros Pazarlama ve Yurtdışı Operasyonlar İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu ise ticaret ve perakendenin tarımsal süreçlerden doğduğunu hatırlatarak, “Bugün de tarım stratejik öneme sahip ve Türkiye bu konuda dünyaya mal olmuş bir ülke. Ölçeği büyütülmüş sürdürülebilir bir tarım, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Kendi kendine yeten bir Türkiye geleceğimizdir” diye konuştu.

Müşteri odaklı ciro yönetimi

Panel başkanlığını Simon-Kucher &Partners Türkiye Genel Müdürü Mert Terzioğlu'nun yaptığı oturumda stratejik pazarlamaya müşteri odaklı ciro yönetimi lensiyle bakan Domino's Pizza Avrasya Grup CEO'su Aslan Saranga, VISA Güney Doğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen Özyürekli, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Marka Direktörü Cem Akkaş, Vodafone Türkiye, Kurumsal Pazarlama Direktörü Murat Büyükkucak ve Eti Gıda Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Dipçin Akdoğan; ciro yönetimi, stratejik pazarlama, fiyatlandırma, satış ve dijital dönüşüm üzerine değerli görüşlerini paylaşarak müşteri odaklı ciro yönetimi yapan şirketlerin neleri farklı yaptığını ve ne gibi kazanımlar elde ettiklerini anlattılar.

Konuyla ilgili konuşan panel başkanı Terzioğlu, Türkiye'de daha çok maliyet odaklı olma, rakiplere endeksli yaklaşım ve sabit marj politikaları ile yönetim gerçekleştirildiğini birçok projede gözlemlediklerini kaydederek, fiyatlandırma politikaları ve süreçleri konusunda yapılan değerlendirmelere göre Türkiye'de bu konuda daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Pazarlamanın yeni oyun alanı

Değişen dünyada başarılı pazarlama yaklaşımları ve stratejileri nasıl evrilmeli sorusuna Panel Başkanı Nielsen Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika Perkande Grup Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan moderatörlüğünde cevap arayan panelistler “Pazarlamanın yeni 5 P'si”ne vurgu yaptı. (Pace - Hız, Precision - Kesinlik, Partnership - İş Birlikleri, Personalization- Kişiselleştirme, Purpose - Amaç) Panel Konuşmacılarından GE Digital Türkiye Genel Müdürü Uygar Doyuran, pazarlama mühendisliğinin öneminden bahsederken, itelligence Genel Müdürü Bahri Danış gerçek dünyada CMO'ların teknolojiyi nasıl kullandığını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini anlattı.

Youtube Türkiye Ülke Müdürü Timur Altop, NetMarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek ve Madd Entertainment CEO'su Ateş İnce ise özellikle gençlerin beğenisini kazanarak dünyayı kasıp kavuran Kore pop grubu BTS, Türkiye'nin sevilen dizisi Çukur gibi örnekler vererek pazarlamada hikaye anlatıcılığının ne denli önemli olduğuna vurgu yaptılar. Diziler, oyunlar, YouTube gibi medya kanallarının nasıl pazarlamanın yeni oyun alanları haline geldiğine dikkat çektiler.

Zirve, En Etkin 50 CMO Ödül Töreni ile son buldu.