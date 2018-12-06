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Şira Mercan'ın Bebeğin İsmi adlı yeni kitabı raflarda

Araştırmacı, yazar ve isim uzmanı Şira Mercan’ın Bebeğin İsmi adlı yeni kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Araştırmacı, yazar ve isim uzmanı Şira Mercan'ın Bebeğin İsmi adlı yeni kitabı Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.


Araştırmacı, yazar ve isim uzmanı Şira Mercan, isimler alanındaki çalışmalarını ve tüm bilgi birikimini ikinci kitabında okurlarıyla paylaşıyor. İlk kitabı İsmin Kaderini Nasıl Etkiliyor'u 2012 yılında çıkardığından beri binlerce kişinin ismini inceledi. Ve özellikle yeni bebeği olacak ailelerden çok mail aldı. Yüzlerce kişinin ismini değiştirmesine bizzat rehberlik etti. Yazar Şira Mercan, “Tüm samimiyetimle isim vermenin tüm sırlarını bu kitabımda paylaştım. Sonuçta herkesin danışmanlık hizmeti alacak parası olmuyor. Ve ben de ailelere yardımcı olmak istedim. O yüzden bu kitabı yazdım. Bebeklerin isimleri onların tüm hayat süreçlerini bu kadar derinden etkilediği için aileleri bu konuda bilgilendirmeyi ilahi bir görev olarak görüyorum” diyen Şira Mercan, kendisi de iki çocuk annesidir.


Destek Yayınları'ndan çıkan kitapla isimleriniz ile doğum tarihlerinizin uyumlarını hesaplayabilir ve isimlerin yaşama etkisiyle ilgili bilmediğiniz daha pek çok ayrıntıyı öğrenebilirsiniz. Kitapta ayrıca A'dan Z'ye tüm isimlerin anlamları ile ilgili bir isim rehberi de var.

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