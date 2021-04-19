Sırada 420-470, Techno 293, Techno Plus, RS:One Rüzgar Sörfü sınıflarının Milli Takım seçmeleri var

Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi ve Urla Deniz Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen TYF 2021 Milli Takım Seçme Yarışları'nın üçüncü haftasında sahneye 420, 470 ile Techno 293, Techno Plus ve RS:One Rüzgar Sörfü sınıfları çıkacak.

İlk startın 20 Nisan Salı günü verileceği yarışlarda; 420 sınıfında 10 kulüpten 46 sporcu, 470 sınıfında 4 kulüpten 14 sporcu, Techno 293 sınıfında 13 kulüpten 113 sporcu, Techno Plus sınıfında 7 kulüpten 32 sporcu, RS:One sınıfında 5 kulüpten 11 sporcu Milli formayı giyebilmek için 25 Nisan Pazar gününe kadar mücadele edecek.