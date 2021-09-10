Sirke Festivali'nde kadınlar maharetlerini sergiledi

Esenler'de yaşayan kadınların ev ekonomisine destek veren Nar Projesi kapsamında Sirke Festivali düzenlendi. Yapılan sirkeler, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım Marketi EDİM aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Esenlerli kadınların ekonomiye can katan Nar Projesi kapsamında Sirke Festivali düzenlendi. Kadınlar, elma sirkelerini Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yetişen ağaçlardan toplayacakları doğal elmalardan hazırladı. Kadınlar maharetlerini sergileyerek doğal şifa kaynağı ve sofraların vazgeçilmezi elma sirkesi yaptı. Kadınların hazırladığı kışlık doğal şifa kaynağı sirkeler, 4 ay sonra hazır olacak. Ayrıca, Esenler'in ekonomiye can katan e-ticaret sitesi kadınların maharetlerini satışa sunacak.

Öte yandan sirkeler, Esenler Belediyesi Sosyal Yardım Marketi EDİM aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

“Daha kolay bir iş hayatına atılabilmeyi kolaylaştırdık”

Tamamen organik sirke yaptıklarını anlatan Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar, “Elmaları değerlendirmek istedik. Hanımlarımızla beraber onları topladık. Tamamen organik sirke yaparak bundan sonra bu ürünümüzü ekonomik olarak satışa sunacağız hem de ilk elde ettiğimiz sirkelerimizi de EDİM Marketimize bağışlayacağız. Yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerimize de hediye etmiş olacağız. Nar Projesi 2020 yılında aynı zamanda kooperatifleşti. Biz Nar Kadın Kooperatifimizi de kurduk. E-Ticaret Pazarlama tarafıyla Esenlerdeki kadınlar ekonomik anlamda bir üst seviyeye çıktılar. Daha kolay bir iş hayatına atılabilmeyi kolaylaştırdık” dedi.

“Eve katkıda bulunuyorlar”

Yetişen elmaları değerlendirdiklerini anlatan Ebru Çetin, “Esenler Belediyesinin kadınların evde yapmış oldukları el emeklerini değerlendirmek amacıyla E-Ticaret üzerinden bir satış sistemi. Kadınlarımız da bu sayede el emeklerini değerlendirmiş oluyorlar. Aynı zamanda eve katkıda bulunuyorlar. Hanımlar Konağımızın bahçesinde yetişen elmaları değerlendiriyoruz” ifadelerinde bulundu.