Sirkeci'de broşür dağıtma bahanesiyle hırsızlık kamerada

İstanbul Sirkeci'de broşür dağıtma bahanesiyle bir bayan kuaförüne giren şahıs kasada bulunan paraları çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Hocapaşa Mahallesi Orhaniye Caddesi üzerinde bulunan bir bayan kuaföründe saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli bir şahıs broşür dağıtma bahanesiyle kuaföre girdi. Önce etrafı kolaçan eden şüpheli daha sonra kasada bulunan paraları aldı. Dükkanın karşısında bulunan otelin önünde oturan kuaför Ayşe Kalkmaz, içeride biri olduğunu fark etti. O sırada dükkandan çıkan şüpheliyle karşı karşıya gelen Kalkmaz, içeride ne yaptığını sordu. Broşür bıraktığını söyleyen şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

“Geldiğim anda parayı almıştı”

Olay anını anlatan Ayşe Kalkmaz, “Ben karşı otelde masalarda oturuyordum. Tam da dükkanın karşısında olduğu için bakıyordum. Son anda içeride ayak ayak üstüne atmış birisi oturuyordu. Kasanın yanında oturuyordu. Geldiğim anda parayı almıştı. ‘Boş olduğunu gördüğün halde neden içeride oturuyorsun' dedim. Oturmadığını söyledi. Özür diledi. Hızla kaçarak uzaklaştı. Kasaya baktım. Parayı almıştı” dedi.

“Ne kadar bozuk para varsa hepsini aldı”

2 dakika içerisinde olayın gerçekleştiğini ifade eden Kalkmaz, “Tam meblağı bilmiyorum. Müşterilere bozuk para vermek için biriktirmiştim. Baya 10 TL ve 20 TL vardı. Bahanesi de, broşürü dağıtmak için girmiş. Broşür dağıtıcısı filan değilmiş. İçeri girer girmez önce eğilerek kabinin altın baktı. Kimse var mı, yok mu diye kontrol etti. Oturdu ve ondan sonra kasayı kontrol etti. Önce kameralar var mı diye bir baktı. Kamerayı göremedi. Hem dışarıyı kontrol edip hem de kasayı açıyor. Ne kadar bozuk para varsa hepsini aldı. Elinde broşür paketi vardı. Onun altına koyarak hemen çıktı” dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahıs elinde broşürlerle bayan kuaförüne giriyor. Bir süre etrafı gözetledikten sonra kasada bulunan parayı çalarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.