Sirkeci'de tramvay raydan çıktı

Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay, Sirkeci'de raydan çıktı. Olayda yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Edinilen bilgilere göre T1 Kabataş Bağcılar hattında sefer yapan bir tramvay, Sirkeci istasyonundan hareket ettikten sonra Gülhane'ye doğru ilerlerken raydan çıktı. Olayda yaralanan olmazken, tramvaydan inen insanlar yürümeye başladı. Bölgeye sevk edilen İBB ekipleri, çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Sirkeci Gülhane arasında araç ve yaya yoğunluğu oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş Bağclıar tramvay hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Katabaş Sirkeci ve Sultanahmet Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İBB yetkililerinin yaptığı çalışmaların ardından seferler kısa bir süre sonra normale döndü.