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Şirketler Futbol Ligi'nde sezon sona erdi

Lotto Şirketler Futbol Ligi 2019 Sezonu, final şöleni ile sona erdi.


Bu yıl 16. kez düzenlenen Şirketler Futbol Ligi 2019 Sezonu, Bayrampaşa Belediye Stadyumu'nda tecrübeli hakem Burak Taşkınsoy'un yönettiği final müsabakasının ardından sona erdi. Garanti Bankası'nın Albaraka Türk'ü 3-1 mağlup ederek şampiyon olduğu ligde üçüncülük ise, QNB Finansbank'ı mağlup etmeyi başaran Turkcell'in oldu. Üst düzey şirket yöneticilerinin ve duayen spor yazarı Ahmet Çakır'ın katılım gösterdiği, sevilen spor spikeri Bilgehan Demir'in sunumunu üstlendiği final şöleni renkli görüntüler eşliğinde kupa töreni ile sona erdi.

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