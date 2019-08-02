Şirketler ihracat talebini karşılamak için istihdama yöneliyor

İhracatta önemli paya sahip deri sektörü yeni çalışanlar istihdam etmek için kolları sıvadı.

Deri sektöründe istihdam ihtiyacı olduğunu belirten Desa Deri Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çelet, “İhracatta elde ettiğimiz bu başarıyı 2019 yılında da sürdürüyoruz. Kendi tasarım ve üretimimiz olan ürünlerle dünya modasına da yön veriyoruz. Bu çizgimizi korumak ve ihracat kaynaklı gelen talepleri karşılamak amacıyla yatırımlarımızı ve istihdamımızı artırmaya karar verdik. Bu vesileyle çalışan sayımızı 2 bin 200'e ulaştırmayı hedefliyoruz. 47 yıldır değişmeyen kalite ve müşteri odaklı anlayışımızla gerek yurt içinde gerek yurt dışında yatırımlarımıza son sürat devam edeceğiz” dedi.