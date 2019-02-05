Şirketler Voleybol Ligi Şampiyonları belli oldu

Şirketler Voleybol Ligi'nde final maçları 2-3 Şubat tarihlerinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda unutulmaz bir atmosferde oynandı. Uluslararası hakemlerimiz Ramazan Çevik ve İlhami Şenyurt'un düdük çaldığı final maçları nefesleri kesti. 2 Şubat Cumartesi günü oynanan kadınlar kategorisi final maçında, son şampiyon Turkcell'i 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Yapı Kredi Bankası kupaya uzanırken, dördüncü şampiyonluğunu kutladı. Üst üste iki final oynama başarısı gösteren Turkcell sezonu ikinci olarak bitirdi. Bronz madalya maçını Türk Telekom'un sultanları kazanırken, KPMG ligi dördüncü sırada tamamladı.

Erkeklerde şampiyon Türk Telekom

Erkeklerde şampiyon 3 Şubat Pazar günü belli oldu. Finalde Ekol Lojistik ve Türk Telekom takımları karşılaştı. Setlerde son sayılar nefes keserken kritik anlarda tecrübesini kullanan Türk Telekom üç sezon aradan sonra set vermeden dördüncü şampiyonluğunu elde etti. Bu sene son dört takım arasına ilk kez giren Ekol Lojistik gümüş madalyanın sahibi oldu. Anadolu Sigorta bronz madalyayı boynuna takarken Borusan dördüncü sırada yer aldı.