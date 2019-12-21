"?irketlerin ara? kiralamas?, sat?n almaya g?re halen ?ok avantajl?"

Resmi Gazete'de yay?nlanan ve 1 Ocak 2020 itibariyle ge?erli olacak yeni kanun ?irketlerin ara? kiralama veya sat?n almas?yla ilgili yeni vergi d?zenlemelerini de i?eriyor. LeasePlan T?rkiye Genel M?d?r? T?rkay Oktay, "?irket ara?lar?n?n t?m giderlerini g?z ?n?nde bulundurarak bir kar??la?t?rma yapt???m?zda kiralaman?n halen ?ok avantajl? oldu?unu kolayca g?rebiliyoruz." dedi.

Resmi Gazete'de yay?nlanan ve 1 Ocak 2020 itibariyle ba?layan vergi d?neminde ge?erli olacak yeni kanun; ?irketlerin ara? kiralama veya sat?n almas?yla ilgili yeni vergi d?zenlemelerini de i?eriyor. Buna g?re, ?irketlerin kiralad??? binek otomobillerin her biri i?in ayl?k kira bedelinin 5 bin 500 TL'ye kadarl?k k?sm? gider olarak yaz?labilirken, kiralama gideri d???ndaki giderlerin ise en fazla y?zde 70'i kurumlar vergisi hesaplamalar?nda indirilebilecek.

Binek otomobillerin s?f?r olarak sat?n al?nmas? halinde ise ?TV ve KDV hari? ilk iktisap bedeli 135 bin TL'yi; s?z konusu vergilerin maliyet bedeline eklendi?i hallerde ise amortismana tabi tutar? 250 bin TL'yi a?an s?f?r ve ikinci el binek otomobillerinin her birine ili?kin ayr?lan amortisman?n en fazla bu tutarlara isabet eden k?sm?, kurumlar vergisi hesaplamalar?nda gider yaz?labilecek. Sat?n al?nan ara?lara ili?kin giderlerin ise yine en fazla y?zde 70'i kurumlar vergisi hesaplamalar?nda indirilebilecek.

LeasePlan T?rkiye Genel M?d?r? T?rkay Oktay, "?irketler 5 bin 500 TL'ye kadar olan ara? kiralamalarda onar?m, bak?m, lastik, MTV ve amortisman?n tamam?n? giderle?tirebiliyor. Sat?n almada ise i?ler daha kar???k. Bak?m, onar?m, lastik gibi kalemler yaln?zca y?zde 70 oran?nda giderle?tirilebilirken, ?rne?in MTV kalemi ?zmal binek ara?lar i?in giderle?tirilemiyor; amortisman hesaplamas?na ise farkl? limitler getiriliyor. ?irket ara?lar?n?n t?m giderlerini g?z ?n?nde bulundurarak bir kar??la?t?rma yapt???m?zda kiralaman?n halen ?ok avantajl? oldu?unu kolayca g?rebiliyoruz. ?irket olarak da i? ortaklar?m?z? bu avantajlar konusunda bilgilendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Faizlerin d??mesi ve TL kira rakamlar?n?n oturmas?yla birlikte kiralamaya olan ilginin yeniden artt???n? da dile getiren Oktay, ?Kiralama y?ntemiyle araca sahip olmak, ?ah?s ?irketlerinden, b?y?k ?l?ekli i?letmelere kadar t?m ?irketler i?in b?y?k faydalar sa?lamay? s?rd?r?yor. Kiralama, verimlili?i maksimum d?zeyde yukar? ??kar?rken firmalar?n ana i?ine para yat?rma kabiliyetini de art?r?yor. Sa?l?kl? analiz yapan ?irketler, ara? kiralaman?n avantajlar?n? y?zde 100 kullanarak b?t?elerini ?ok daha iyi y?netebiliyor. ?irket olarak bizler ise operasyonel kiralamada m??teri memnuniyetini en ?st d?zeyde tutmaya ?zen g?steriyoruz. Bunu yaparken her b?t?eye uygun ??z?mler geli?tiriyoruz." diye konu?tu.