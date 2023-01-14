İhlas Haber Ajansı

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“Şirketlerin kasasına halka arzdan 19,3 milyar TL girdi”

ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, 2022 yılında 40 şirketin borsaya açıldığını, bu şirketlerin kasasına toplamda 19 milyar 272 milyon TL para girdiğini söyledi.



Borsa İstanbul'da 2022, yatırımcılar için rekorlar yılı olarak geride kaldı. Şirketler de bu dönemde halka arz seçeneğini kullanarak, sermaye piyasalarının kendilerine sunduğu ‘finansman temini' imkânını değerlendirmesini bildi. ALB Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü İbrahim Çetin, “Halka arz olan şirketler arasında imalat, enerji ve teknoloji sektörleri öne çıktı. Bu şirketlerin kasasına toplamda 19 milyar 272 milyon TL para girdi” dedi.



“Halka arzlarla ülke kazanıyor”


Halka arzların artan ivme ile 2023'te de devam etmesini beklediklerini ifade eden Çetin, “Borsaya açılmayı tercih eden şirketler, kredi kullanma gibi maliyetli süreçler içeren yöntemlere göre çok daha kolay bir nakit kaynağa kavuşmaktadır. Bu finansal kaynak; diğer borçlanma yöntemlerinden farklı olarak anapara ve faiz gibi geri ödeme yükümlülüğü olmayan bir kaynaktır. Dolayısıyla şirketlerin nakit akışı da zorlanmaz. Ve bu gelirle yatırımlar finanse edilerek; üretim, istidam ve ihracata da ciddi ivme sağlanmaktadır. Ülke olarak bu süreçten kazançlı çıkıyoruz. Bu anlamda reel sektör şirketlerimize, gerekli şartları sağlamaları halinde her zaman halka arz olmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.



“Şirketler kurumsallaşıyor”


Borsa İstanbul'un profesyonel, organize ve şeffaf bir piyasa olduğunu da hatırlatan Çetin, “Şirketlerin borsada bir fiyatı, değeri oluşuyor. Bu değer, bütün çevreler için bir referans, ölçü ve gerçekliği ifade ediyor. Yine bu şirketler, SPK referansıyla gerekli bilgilerini kamuya duyuruyorlar. Düzenli ve zamanında raporlamalar yapıyorlar. Böylece tüketicilerin, yatırımcıların, iş ortaklarının güvenini, ilgisini kazanıyorlar. Ürün ve hizmetleri yaygın olarak tanınıyor. Bütün bunlar hem kurumsallaşmayı sağlıyor hem de yaygın bir reklam değerini ifade ediyor. Ve şirketin güçlenmesi, sürekliliği, genel kabul görmüş bilimsel kurallarla yönetileceği konusunda da çok önemli bir taahhüt oluyor” diye konuştu.



2023 borsa beklentileri


Son dönemde gerçekleşen halka arzlara yatırımcı ilgisinin çok yüksek olduğunu ve onlarca kat taleple karşılaşıldığını belirten Çetin, bu rüzgârın, şirketler tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çetin, 2023 yılında borsanın seyri ile ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu: “Türk yatırımcısı borsayı bir yatırım aracı olarak keşfetti. Son 1 yılda 1,5 milyona yakın yeni yatırımcı, bunun göstergesi. Bu yıl da borsa için pozitif olmakla birlikte zaman zaman yaşanabilecek kâr realizasyonlarında panik yapılmaması, bunların bir fırsat olarak değerlendirilmesi ve daha orta-uzun vadeye odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. 2023'ün önemli gündem maddesi, şüphesiz genel seçim Ancak borsanın kendi dinamiğini yakaladığını ve hem şirketler hem de bireysel yatırımcılar için önemli bir alternatif olarak önde kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.”



2022 yılında halka arz olan şirketler ve halka arz büyüklüğü şöyle açıklandı:



Şirket Halka arz büyüklüğü


Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 3.481.500.000 TL


Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. 1.542.750.000 TL


Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. 957.000.000 TL


Investco Holding A.Ş. 900.000.000 TL


Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. 887.500.000 TL


Sanica Isı Sanayi A.Ş. 801.200.000 TL


Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 730.080.000 TL


Kiler Holding A.Ş. 692.250.000 TL


Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. 555.370.000 TL


Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 548.925.000 TL


Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş. 538.200.000 TL


Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. 534.912.000 TL


Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 519.750.000 TL


Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 450.450.000 TL


Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. 425.500.000 TL


Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. 404.711.542 TL


SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 392.000.000 TL


LDR Turizm A.Ş. 380.460.000 TL


Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 378.000.000 TL


Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş. 367.380.000 TL


EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 352.192.500 TL


Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. 306.250.000 TL


Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. 272.500.000 TL


Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 236.600.000 TL


Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 223.727.703 TL


Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 214.200.000 TL


İmaş Makine Sanayi A.Ş. 210.000.000 TL


Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. 190.312.500 TL


Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic. A.Ş. 181.500.000 TL


Birikim Varlık Yönetim A.Ş. 170.400.000 TL


Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 165.000.000 TL


Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. 158.400.000 TL


Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. 156.389.680 TL


Özsu Balık Üretim A.Ş. 153.800.000 TL


Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 151.140.000 TL


Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizm. Tic. A.Ş. 147.000.000 TL


Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. 140.000.000 TL


Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. 132.000.000 TL


Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.Ş. 119.000.000 TL


Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. 104.125.000 TL


Toplam: 19.272.475.926 TL

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