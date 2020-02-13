Sırt ve bel ağrıları ne zaman tehlikelidir

Dr. Kerem Bıkmaz, sırt ve bel ağrılarının günümüzde dünyada iş gücü kaybına yol açan en önemli sorunların başında geldiğini söyledi.

INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Dr. Kerem Bıkmaz, “En sık görülen sağlık sorunlarının başında baş ağrısı geliyor. Ancak ardından da ikici sırayı sırt-bel ağrısı alıyor. Artan çalışma saatleri ile birlikte uzun süre uygunsuz şekilde durulan meslekler (taksicilik, masa başı çalışanları gibi) bu sorunların en sık nedenlerdendir. Ayrıca spor ve egzersizden uzak monoton yaşantı, aşırı kilolar, duruş bozuklukları ve stres ağrıların oluşmasında önemli sebeplerdir” dedi.

Dr. Bıkmaz, sırt ve bel ağrılarının ciddi hastalık sinyallerini şöyle sıraladı:

“Bel ağrınız bacağınıza yayılıyor mu?: Eğer ağrı sürekli ve şiddetli ise bu bir şeylerin sırtınızdan bacağınıza doğru inen bir siniri sıkıştırdığının işaretidir.

Dizinizi göğsünüze kaldırdığınızda veya kıvırdığınızda bacak ağrınız artıyor mu?: Eğer öyleyse, bir diskinizin bir sinirinizi sıkıştırma olasılığı yüksektir.

Son zamanlarda bir düşüşten sonra şiddetli sırt ağrısı çektiniz mi?: Düşmek omurganızda bir hasara sebep olabilir. Sakatlık riski eğer osteoporozunuz (kemik erimesi) varsa artabilir.

Üç haftadan daha uzun süren bir sırt ağrısı çektiniz mi?; Genellikle temel tedavilerle ağrı tedavi edilebilir. Ancak eğer ağrınız devam ederse bir beyin veya sinir cerrahisi uzmanına danışmalısınız.

Geceleri sizi uyandıran veya dinlenirken daha da kötüleşen bir sırt ağrınız mı var?: Eğer şikayetlere bir de ateşiniz eklenirse, bir infeksiyon ya da diğer bir bir problem olduğunun işareti olabilir.

Sık sık mesane veya barsak problemi yaşıyor musunuz?: Mesane ve barsak problemleri bir çok sebepten ötürü olabilir. Fakat yine de bazı omurilik problemleri bu bulgulara yol açabilir.”

Sırt ve bel ağrısından kurtulmak için önerilerde bulunan Dr. Bıkmaz, “Omurga sağlığınızı korumak ve olası bel / sırt ağrılarından korunmak için birkaç basit ipucu. Ayakta Duruş: Ayaklardan birini, diğerinin ilerisinde ve dizleri hafif kırarak durmak, sırtınızdaki yükü azaltır. Oturuş: Dizlerinizi, kalçalarınızın seviyesinden biraz daha yukarıda tutarak oturmak sırtınız için iyi bir destek sağlar. Uzanma/Erişme: Omuz hizanızdan yüksekteki nesnelere uzanırken tabure kullanın. Ağır Eşya taşıma: İtmek, çekmeye göre sırtınız açısından daha kolaydır. İtme işlemine başlamak için kollarınızı ve bacaklarınızı kullanın. Eğer ağır bir cisim kaldırmanız gerekiyorsa, birinden yardım isteyin. Kaldırma: Kaldıracağınız cisme mümkün olduğunca yaklaşın, bir dizinizin üstüne çökün ve diğer ayağınızı yerde düz tutarak o cismi kaldırın. Kaldırma işlemini cismi vücudunuza yakın tutarak sırtınızla değil, bacaklarınız ile yapın. Taşımak: İki cismi, ayrı ellerde olmak koşulu ile, taşımak bir tane büyük cismi taşımaktan daha kolaydır. Eğer büyük bir cisim taşımanız gerekiyorsa, vücudunuza yakın taşıyın. Ağırlık Kontrolü: Ek ağrılık sırtınıza fazladan gerginlik bindirir. Daha sağlıklı bir sırt için ideal kilonuzun 4-5 kilo aşağısı ve yukarısında kalın. Sigara İçmeyi Bırakın: Nikotin omurganıza destek olan disklere giden kan akışını engellediği için sigara içenler, içmeyenlere göre daha çok sırt ağrısı çekebilirler. Hafif Sırt Ağrısı: Hafif sırt ağrılarınızı anti-inflamatuar ilaçlar ve bir takım esnetmelerle/germelerle ve buz torbası koyarak tedavi edin” açıklamalarında bulundu.