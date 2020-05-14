İstanbul’da etkili olan sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
İstanbul'da etkili olan sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdüren sis, İstanbul Boğazı'nda da görüş mesafesini düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gözden kaybolduğu sisin altında kalan İstanbul havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul boğazının adeta sis ile örtüldüğü görülüyor.