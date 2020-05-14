İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sis altındaki 15 Temmuz Şehitler köprüsü havadan görüntülendi

İstanbul’da etkili olan sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sis altındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.


İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini sürdüren sis, İstanbul Boğazı'nda da görüş mesafesini düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün gözden kaybolduğu sisin altında kalan İstanbul havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İstanbul boğazının adeta sis ile örtüldüğü görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.