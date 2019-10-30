Sis altındaki gökdelenler havadan görüntülendi

İstanbul'da yoğun sis etkili oldu. Yüzlerce metre yükseklikteki dev gökdelenler sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi. Anadolu Yakası'nda etkili olan sis havadan görüntülendi.

İstanbullular güne yoğun sisle uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle kentin sembolü olan yapılar adeta görünmez oldu. Vatandaşlar sis nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki yüzlerce metre yükseklikteki gökdelenleri fark etmekte bile güçlük yaşadı. Ataşehir'de siste kaybolan bazı binalar İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi.