Sis altındaki Kız Kulesi'nden kartpostallık görüntüler

İstanbul'da öğlen saatlerinde etkili olan yoğun sis, masalsı manzaralar oluşturdu. Kız Kulesi sisin arasında adeta kayboldu. Kız Kulesi ve Boğaz'da oluşan kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi.

İstanbul'da öğlen saatleri itibariyle yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle Kız Kulesinde adeta sisin içerisinde kayboldu. Sise teslim olan İstanbul'da oluşan masalsı görüntüler kendisine hayran bıraktı. Kız Kulesi ve çevresinde oluşan masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.