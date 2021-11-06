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Sis altındaki Şehitler Köprüsü'nde eşsiz görüntüler

İstanbul’da gece boyunca etkili olan sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde masalsı görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde masalsı görüntüler oluşturdu. Gece boyunca etkili olan sis bulutu altında adeta kaybolan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile görüntülendi.


İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren gece saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.


Etkili olan sis 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sis bulutu altında adeta kaybolduğu anlar drone ile görüntülendi.


Köprünün ışıkları ve sis ile beraber ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

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