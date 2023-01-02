İhlas Haber Ajansı

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Sis bulutlarının içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü sis bulutların içinde adeta kayboldu.

Dron ile havadan görüntülenen köprü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Birçok bölgede, kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı manzaraya Yavuz Sultan Selim Köprüsü de eklendi. Asya ve Avrupa kıtalarını karayoluyla 3'üncü kez birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, zaman zaman sis içinde kaybolurken, ortaya masalsı kareler çıktı. Sis bulutlarının içinde kaybolan köprü, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde köprü üzerinde seyreden araçların, kimi zaman bulutların arasında kaybolduğu görüldü.

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