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Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar

İstanbul’da etkili olan yoğun sis nedeniyle Üsküdar açıkları Kız Kulesi civarında birbirine oldukça yaklaşan yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Üsküdar açıkları Kız Kulesi civarında birbirine oldukça yaklaşan yolcu teknesi ile vapur çarpışmaktan son anda kurtuldu. O korku dolu anlar cep telefonu ile görüntülendi.


İstanbul'da dün akşam yoğun sisin etkili olduğu sıralarda, Kadıköy-Ortaköy seferini yapan yolcu teknesi ile bir yolcu vapuru Kız Kulesi civarında karşılaştı. Yolcu teknesine doğru siren çalarak gelen vapurun kaptanı son anda dümen kırarak olası kazayı engellemiş oldu. Vapur, yaklaşık 15 yolcu bulunan teknenin yakınından geçti. Teknedeki yolcular o sırada korku dolu anlar yaşadı. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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