Sisli günde Marmaray'da hasılat rekoru kırıldı

Projenin sisli geçen 5 Kasım günü ekonomiye bir günde kazandırdığı tahmini ortalama gelir 3,7 milyon lira olarak hesaplandı.

Avrupa ile Asya raylarla deniz altından birbirine bağlayan Marmaray, hem ulaşıma getirdiği kolaylık hem de ekonomiye verdiği katkıyla adından söz ettiriyor. Asrın projesi olarak görülen Marmaray, bir günde ekonomiye yaklaşık 3,7 milyon lira kazandırıyor.

Yolcu rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da yoğun sisin etkili olduğu 5 Kasım günü 567 bin 169 yolcunun Marmaray'da seyahat ettiğini açıkladı. Bu rakamla Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına da ulaşılarak rekor kırıldı. Marmaray, yapılan ortalama ücret hesaplamalarına göre bir günde 3 milyon 669 bin 583 lira gelir sağladı.

Ücretler değişiklik gösteriyor

Marmaray trenleri her sabah 05.58 itibarıyla seferlerine başlarken, bir sonraki gün 00.43'e kadar demiryolunda hareketliliğini sürdürüyor.

Marmaray'da en uzun mesafede 8,91 en kısa yolculuk 4,03 TL'ye yapılıyor. Öğrenciler için en kısa yolculuk ücreti 1,96 TL, en uzun yolculuk ücreti ise 4,03 TL olarak belirlendi. Öğretmen ve yaşlılar için en kısa yolculuk ücreti 2,88 TL, en uzun yolculuk ücreti 6,21 TL olarak tahsil ediliyor. Gittiğin kadar öde uygulaması geçerli olan Marmaray'da gidilen ücretler gidilen istasyon sayısına göre değişiklik gösteriyor.