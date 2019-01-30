İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şişli Nikah Sarayı'nın ağaçlık alanında yangın

İSTANBUL (İHA) – Şişli Nikah Sarayı’nın ağaçlık alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İSTANBUL (İHA) – Şişli Nikah Sarayı'nın ağaçlık alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, akşam saatlerinde Şişli Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi Nikah Sarayı'nın yanındaki ağaçlık alanda çıktı. Ağaçlık alanın içindeki barakada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Barakadan sıçrayan alevler ağaçlık alanı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.


Öte yandan, yangının çıktığı ağaçlık alandaki barakada Burak B. isimli bir kişinin kaldığı öğrenildi. Barakada kalan Burak B.'nin ifadesi alındığı sırada, baktığı köpeklerin polis aracının etrafında dönmesi dikkatlerden kaçmadı.


Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.