Şişli polisinden geniş kapsamlı dar alan uygulaması

Uygulama kapsamında şüpheli yaya ve araçlar durdurulup üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 13.00 ile 16.00 aralığında ilçede geniş kapsamlı dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Bölgenin belirli yerlerine oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken yaya olarak durdurulan şahıslara ve sürücülere de üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı. Uygulama Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 120 polis memuru ile gerçekleştirildi. Kurtuluş Son Durak olarak bilinen yerde kurulan denetim noktasında 1 aranan şahıs GBT sorgulaması sonucu tespit edilip gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü. Aynı zamanda motosiklete korunmasız ve ehliyetsiz ve 3 kişi ile usulsüz bir şekilde bindiği görülen bir şahıs durdurulduğunda, yapılan GBT sorgulamasında asker yoklama kaçağı olduğu ortaya çıktı.

Oluşturulan 4 denetim noktasının dışında ring ve yaya şekilde de cadde ve sokaklar üzerinde şüpheli görülen şahıslara üst araması ve GBT sorgulaması yapıldı.