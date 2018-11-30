Şişli'de 17 katlı bir iş merkezinde yangında can pazarı kamerada

Şişli'de 17 katlı bir iş merkezinin yedinci katında bilinmeyen bir nedendenle yangın çıktı. Yoğun dumanlardan dolayı içeride mahsur kalan kişiler, itfaiye ekibi tarafından yangın merdiveni ile kurtarıldı. Arkadaşlarının mahsur kaldığını gören bazı kişilerde sinir krizi geçirdi. Yangın kontrol altına alına alındı.

Olay, Şişli Kuştepe Mahallesi Leylak Sokak'ta bu sabah saat 08:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 17 katlı bir iş merkezinin yedinci katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle yoğun dumanlar her yeri kapladı. Yangından dolayı içeride mahsur kalanlar, kendilerini odalara kapatıp camdan yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanları yangın merdiveni ile indirdi. İçeride mahsur kalan kişilerin arkadaşları da, onları görünce sinir krizi geçirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesi yapılırken, iş yerinde çalışanların da yakınları olay yerine geldi. Yaşanan can pazarı ve panik anları da kameralarca kaydedildi.