Şişli'de 20 saniyede motosiklet hırsızlığı kamerada

Şişli Feriköy'de park halindeki bir motosiklet 20 saniye içinde çalındı. 2 hırsızdan birinin motosikleti iterek çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay 12 Kasım saat 03.40 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletin sahibi evinin önüne park ettiği aracını yerinde bulamadı. Gerçek, güvenlik kameraları incelendiğinde ortaya çıktı. Başka bir motosikletle sokaktan geçen 2 hırsız, önce yavaşlayarak çevreyi kontrol etti. Daha sonra şahıslardan biri, motordan inerek park halindeki diğer motosikleti çalıştırmadan eliyle iterek oradan götürdü. Hırsızların park halindeki motosikleti çalması 20 saniye kadar sürdü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.