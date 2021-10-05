Şişli'de alacak verecek cinayeti

Şişli'de Klima tamirciliği yapan Sami Çay'ı evinin önünde alacak verecek meselesi yüzünden vurarak öldüren şahıs yakalandı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Ekim sabah 07.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Klima tamirciliği yapan Sami Çay, evinden çıktığı sırada yanına yaklaşan bir araç içerisinden kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sami Çay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, o esnada orada bulunan bir vatandaşın ifadesini aldı. Tanığın verdiği ifadede, bir aracın içinden 35 -40 yaşlarında birinin indiğini daha sonra birkaç el ateş edip arabaya tekrar binerek geri hızlıca uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Zongultak'ta yakalandılar

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanığının verdiği plakanın peşine düştü. Ekipler, yapmış olduğu çalışmada aracın Zonguldak Ereğli'den kiralanmış bir araç olduğunu tespit etti. Ereğli'ye giden Polis ekipleri orada yapılan çalışmalarda şüpheliler Cemal Ü. ve Metin U. Saklandıkları yerden yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan Cemal Ü. Emniyetteki ifadesinde Sami Çay'dan alacakları olduğu için olayı gerçekleştirdiğini ileri sürüldü. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.