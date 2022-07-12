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Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın hayatını kaybetti

Şişli’de aracın çarptığı scooterlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şişli'de aracın çarptığı scooterlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza saat 00.10 sıralarında Şişli Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan H.A. isimli şahıs, elektrikli scooter kullanan D.G. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle D.G yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.G, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü H.A. ise gözaltına alındı. H.A.'nın, “taksirle öldürme” suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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