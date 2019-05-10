Şişli'de asansörle duvar arasına sıkışan işçinin imdadına itfaiye ekipleri koştu

Şişli'de bir apartmanın tadilat çalışmaları sırasında asansörle duvar arasına sıkışan işçinin imdadına itfaiye ekipleri koştu. Asansörle duvar arasında sıkışan işçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şişli, Rumeli Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanın tadilatını yapan işçilerden biri asansörle duvar arasına sıkıştı. Arkadaşlarının asansörle duvar arasında sıkıştığını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İtfaiye Amirliği ekipleri sıkışan işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.