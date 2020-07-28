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Şişli'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi

Şişli’de bir iş merkezinde patlama meydana geldi.

Şişli'de bir iş merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması yaparken, polis ekipleri ise olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.


Patlama sonrası hasar gören bina, cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Yaşanan patlamanın şiddeti telefonu görüntülerinde gözler önüne serildi. Binadan kopan parçaların yola savrulduğu ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.

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