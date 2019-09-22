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Şişli'de bir kadın ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

Şişli’de 40 yaşlarında bir kadın, küçük çocuğuyla birlikte yaşadığı evde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Şişli'de 40 yaşlarında bir kadın, küçük çocuğuyla birlikte yaşadığı evde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.


Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre küçük çocuğuyla birlikte yaşayan 40 yaşlarında bir kadın, ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri intihar girişiminde bulunan kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kadının çocuğu ise aile yakınlarına teslim edildi.

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