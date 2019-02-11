Şişli'de boşaltılan 4 bina mühürlendi

Şişli'de tehlike arz eden 4 bina, vatandaşların eşyalarını da çıkarmasıyla birlikte mühürlendi. Binaların çevresinde belediye zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Şişli Merkez Mahallesi'nde kolonları çatladığı için belediye görevlileri tarafından tehlike arz ettiği belirlenen 4 binanın boşaltılma süreci sona erdi. Bina sakinlerinin otellere yerleştirilmesinden sonra eşyaların boşaltılma süreci devam ediyordu. Şişli Belediyesi zabıta ekipleri ve polislerin güvenlik önlemleri eşliğinde tamamlanan sürecin ardından toplamda 56 dairenin bulunduğu binalar mühürlendi. Bina çevresine polis şeritleri ve barikatların yerleştirilmesiyle birlikte güvenlik önlemleri alındı.