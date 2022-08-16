Şişli'de çıkan kavgada 1'i polis olmak üzere 5 kişi yaralandı

Şişli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden polislerden biri kolundan vurularak yaralandı. Kavgada 2 aile arasından da 4 kişi vurularak yaralandı. Olaya çok sayıda polis ekibi müdahale etti.

Olay, Şişli Kuştepe Köz Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında nişan atma mevzusundan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından birinin koluna kavga eden ailelerin silahından çıkan kurşun isabet etti. Kolundan yaralanan polis memuru ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İki tarafın gittikçe şiddetlenen kavgası bir türlü yatışmazken, olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada taraflar arasında da 4 kişi yaralanırken, yaralıların 2'sinin kadın olduğu öğrenildi. Öte yandan kavgada kullanılan 3 adet silah ele geçirildi.

Kavgaya karışanlardan F.Ç., E.Ç., B.Ç. S.D. ve M.G. ile G.K., G.K. ve E.K. olmak üzere toplam 8 kişi yakalandı.

Kavgada, F.Ç., S.D. ve G.K. isimli kişiler yaralandı. Öte yandan kavgayı ayırmak için müdahale eden ve şüphelilerin kurşunuyla kolundan yaralanan polis memuru Ş.D.'nin ve diğer yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.