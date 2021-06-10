Şişli'de Covid-19 aşılarının ticaretini yapan 2 kişi polise yakalandı

Şişli'de para karşılığı yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) aşılarının ticaretini yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Aşıların hangi hastaneden nasıl çıkarıldığı araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, önceki akşam saat 21.45 sıralarında elinde poşetle yolda yürüyen bir kişinin durumundan şüphelendi. Tedirgin davranışlar sergileyen şahsı durduran ekipler, poşette üzerinde “Pfizer-Biontech COVİD-19 Vaccıne” ibaresi bulunan 6 adet aşı buldu. K.D. isimli zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

K.D. ilk ifadesinde sadece kuryelik yaptığını ve ilaçları M.Ş. isimli bir eczacının kendisine getirmesini istediğini anlattı. Çalışmayı genişleten polis, K.D.'ye M.Ş.'yi aratarak buluşmak için randevulaştırdı. Buluşma noktasına K.D. ile birlikte giden polis, aşıyı almak için gelen M.Ş.'yi de gözaltına aldı. Zanlının üst aramasında 10 bin lira para ele geçirildi. Zanlı, üzerinde ele geçirilen bu para ile K.D.‘den 3 adet aşı satın almak için geldiğini itiraf etti.

Covid-19 salgınına karşı tedavide kullanılan aşıların yasadışı ticaretini yaparken suçüstü yakalanan her iki şüpheli, karakoldaki ifade işlemlerinin ardından, Türk Ceza Kanununun 187. maddesi olan “Kişilerin Hayatını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Satma” suçundan dün adli makamlara sevk edildi. Zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.