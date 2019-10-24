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Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor

Şişli’de 9 katlı apartmanın 8’inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor.

Şişli'de 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor. Kadın, depremde hasar gören bir apartman hakkında yıkım kararı alındığını ve mağdur olduğunu iddia ediyor.


Şişli'de 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki cama çıkan bir kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor. Depremde hasar gören bir apartman hakkında yıkım kararı alındığını ve mağdur olduğunu iddia eden kadın polis ekipleri tarafından ikna edilmeye çalışılıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı müdahale etmek için bekliyor.

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