Şişli'de dev asayiş uygulaması yapıldı

Şişli Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı. Mahallenin giriş çıkışlarında oluşturulan denetim noktalarında durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Denetime, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını tutarak sabit ve yaya devriye noktaları oluşturdu. Durdurulan araçlardaki kişilere korona virüs tedbirleri hatırlatılarak, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Araçlar didik didik aranırken, kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.