Şişli'de duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada

Şişli'de kendini seyir halindeki araçların önüne atarak bayılma numarası yapan dilenci, cep telefonu kamerasına böyle yakalandı.

Olay geçtiğimiz gün Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde harekete geçmeyi bekleyen dilenci, bir süre sonra kendisini seyir halindeki bir aracın önüne atarak bayılma numarası yaptı. Kendisine yardıma gelen vatandaşlar, şahsı olduğu yerden kaldırıp kaldırıma taşıdı. Bayıldığını, hasta olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu öne süren dilenci, çevredekilerden yardım istedi. Bayılma numarası yapan dilencinin oraya sürekli olarak geldiği ve aynı numarayla dilendiği ortaya çıktı. O anlar ise yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Buralarda ayılan bayılan çok oluyor”

Aynı cadde üzerinde esnaflık yapan Fatih Armanlı, “Buralarda bu tarz dilenciler, bu tarz ayılan, bayılanlar çok oluyor. Yani artık normal karşılıyoruz. Genelde çoğu inandırıcı ve gerçek değil. Bunlara inanmasınlar. Bu insanları dikkate almasınlar. Geliyorlar, dileniyorlar burada. Kendilerini yola atıyorlar. Sürekli olarak hasta taklidi yapıyorlar. Çok fazla var. Bayılıyor sonra para istiyor. Hasta olduğunu belirtiyor. Onun haricinde dileniyor. Burada bu tarz çok fazla insan var. Vatandaşlar da onları görüp cebine para koyuyor, onlar da ajitasyon yapıyor tabii ki. Burada arada bir oluyor böyle durumlar görüyoruz” dedi.

O anlar kamerada

İnsanların duygularını sömüren dilenci cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın akan trafikte kendini araçların önüne attığı bayılma numarası yaptığı ve ardından vatandaşların gelip şahsa yardım ederek kaldırıma taşıdığı görülüyor.