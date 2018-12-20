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Şişli'de eczacı, kalfasını yaraladı

Şişli’de bir eczacı alacak verecek meselesi gerekçesiyle kalfasını cam şişe parçasıyla yaraladı.

Şişli'de bir eczacı alacak verecek meselesi gerekçesiyle kalfasını cam şişe parçasıyla yaraladı. Yaralı kalfa bir başka dükkana sığınırken, eczacı ise gözaltına alındı.


Şişli, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında, eczane sahibi ile kalfası arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eczane sahibi parçaladığı cam şişeyle kalfasını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı kalfa ise can havliyle kendini dışarı atarak cadde üzerinde bulunan bir dükkana sığındı. Kalfanın yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ismi Hakan D. olduğu öğrenilen yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Hakan D.'yi yaralayan eczacı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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