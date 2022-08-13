Şişli'de emniyetten dar alan uygulaması: 796 kişi sorgulandı

Dar alan uygulamasında 796 kişi sorgulanırken, 230 araç ve 97 motosiklet de kontrol edildi.

Şişli'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından Kuştepe mevkisinde 5 sabit nokta ve caddelerde narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik huzur ve güvenliği sağlamak için uygulama yapıldı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı. Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin de kontrolleri sağlandı.

Yapılan denetimlerde, 796 kişi, 230 araç 97 motosiklet denetlendi.

Denetemler sonucu, 2 Şahsa 6458 Sayılı Kanunu 102/1-C gereğince idari işlem yapılırken 1 aranan şahıs ise gözaltına alındı.

Denetimler sırasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

15.00da başlayan uygulama 23.00'da sona erdi.