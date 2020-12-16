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Şişli'de epilepsi krizi geçiren sürücü 4 araca çarptı

Şişli’de direksiyon başında epilepsi krizi geçiren genç sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı.

Şişli'de direksiyon başında epilepsi krizi geçiren genç sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Feriköy Yay Meydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıahmet istikametine giden 34 AD 105 plakalı otomobilin sürücüsü Anıl Dündar, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Dündar yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



4 araç zarar gördü


Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Cadde üzerinde oluşan trafik, aracın çekiciyle kaldırılması sonucu normale döndü.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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