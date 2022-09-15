Şişli'de eşini ve ailesini rehin alan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi ile ailesini silahla rehin alan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkemenin 13 yıl 2 ay 11 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdiği sanık, kararla birlikte adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Şişli Kuştepe'de 23 Şubat'ta meydana gelen olayda, Tugay Adak boşanma aşamasındaki eşinin ailesi ile yaşadığı eve gelmişti. Eşinin kendisi ile görüşmek istememesi ve kapıyı açmaması üzerine öfkelenen Adak, eşini ve ailesini silahla rehin almıştı. Tugay Adak polis ekipleri tarafından uzaktan vurulup etkisiz hale getirilmiş ve yakalanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Tugay Adak hakkında zincirleme şekilde ‘silahla tehdit', ‘korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', ‘mala zarar verme', ‘ruhsatsız silah bulundurma', ‘hakaret', ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme', ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 10 yıl 11 aydan 46 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Tugay Adak hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı da katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Açıklanan mütalaada sanık Tugay Adak'ın ‘mala zarar verme', ‘silahla tehdit', ‘hakaret' ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Tugay Adak, sesi titreyerek ve ağlayarak, “Ben bu olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım. Eğer tahliye olursam doğrudan buradan Kayseri'ye gideceğim. Bir daha da buraya gelmeyeceğim. Müşteki benim 14 yıllık eşim ama artık vazgeçtim. Zaten boşandık, tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

Hakimin “Pişman mısın? Tahliye olursan gidip kapısına dayanacak misin?” sorusuna ise sanık Tugay Adak, “Bir daha asla buraya gelmeyeceğim. Kayseri'ye annemin babamın yanına gideceğim” şeklinde cevap verdi.

Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Tugay Adak'ın 2 kez ‘mala zarar verme', ‘silahla tehdit', 3 kez ‘hakaret', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve ‘ruhsatsız silah taşıma' suçlarından toplamda 13 yıl 2 ay 11 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak sanık Adak'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine de hükmetti.