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Şişli'de feci olay

Şişli’de bir anne ve 6 yaşındaki kızı henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi.

Şişli'de bir anne ve 6 yaşındaki kızı henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi. Minik kız hayatını kaybederken, annesi ise hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, Fulya Mahallesi Ayşecik Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Selin Bayır ve 6 yaşındaki kızı Aybuke Buğlem Bayır, henüz belirlenemeyen bir nedenle zehirlendi. Minik kız hayatını kaybederken, anne Selin Bayır ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minik Aybuke'den geriye fotoğrafları ve videolar kaldı.


Feci olay ailenin yakınlarını da yasa boğdu. Olay yerine gelen Selin Bayır'ın akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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