Şişli'de fırtınada uçan çatı başka bir binanın çatısına düştü

Şişli'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan büyük bir parça, başka bir binanın çatısına uçtu. Parçanın yola düşmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokak'ta yaşandı. Sokak içerisinde bulunan 6 katlı binanın çatısı lodos nedeniyle uçarak başka bir binanın çatısına düştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Binanın çatısından kopan parçanın sokağa düşmeyip, başka bir binanın üzerinde kalması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası lodos nedeniyle başka bir binaya uçan çatı parçası kaldırıldı.