Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

Şişli Bomonti’de yoğun yağış sonrası bir gecekondunun çatısı çöktü.
Şişli Bomonti'de yoğun yağış sonrası bir gecekondunun çatısı çöktü. Binanın içerisindeki 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti İncirli Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca süren yoğun yağış sonrası sabah saatlerinde içerisinde kağıt toplayıcılarının kaldığı bir gecekondunun çatısı çöktü. Olayda 4 kişiden 1'i içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.