İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şişli'de gecekondunun çatısı çöktü

Şişli Bomonti’de yoğun yağış sonrası bir gecekondunun çatısı çöktü.

Şişli Bomonti'de yoğun yağış sonrası bir gecekondunun çatısı çöktü. Binanın içerisindeki 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, saat 07.30 sıralarında Şişli Bomonti İncirli Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca süren yoğun yağış sonrası sabah saatlerinde içerisinde kağıt toplayıcılarının kaldığı bir gecekondunun çatısı çöktü. Olayda 4 kişiden 1'i içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.