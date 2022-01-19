Şişli'de Hrant Dink'in anması için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in anması için Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

2007 yılında öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 15. ölüm yıl dönümü nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü için yapılacak anma nedeniyle saat 11.00 itibariyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Kapanan yollar

Valilikçe yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, Pangaltı 2236 Nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapandı. Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilirken Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar için alternatif güzergah olarak Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikameti belirlendi. Şişli'den gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi'ne yönlendirildi.