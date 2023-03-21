Şişli'de iki arkadaşın yumruk ve bıçaklı kavgası kamerada

Şişli'de 2 arkadaş arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yüzü kanlar içerisinde kalan genç, arkadaşını bacağından bıçakladı. Kavga anları kameralara yansırken, polis 2 genci gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz 5 Mart Pazar günü saat 20.45 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen iki arkadaş A.A. ile T.S. arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine T.S ile A.A. birbirlerine yumrukla saldırdı. Kavganın şiddetlenmesiyle T.S. belindeki bıçağı çıkararak A.A.'yı bacağından yaraladı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Küfürleşme yüzünden birbirlerine girdiler

Olayı ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan A.A.'yı ve darp sonucu yüzünden yaralanan T.S.'yi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Durumlarının iyi olduğu ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen iki genç, ifadelerinin alınması ve “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılmaları sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.