Şişli'de ilginç görüntü: Bina inşaatı 40 yıllık apartmana dayandı

Şişli'de inşaatı devam eden bir bina bitişiğindeki apartmana kadar dayandı. İnşaat, apartmanın yan cephesini tamamen kapatırken, sorunun 40 sene önce yapılan 1 metrelik arsa işgalinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta 40 sene önce yapılan bir apartmanın yan cephesi, bitişiğinde inşası devam eden bina tarafından tamamen kapatıldı. Apartman ile inşaat halindeki bina arasındaki mesafenin santimetrelerle ölçülebildiği görülürken, pencerelerinden dışarı baktıklarında betondan başka bir şey görmediklerini söyleyen apartman sakinlerinin bu durumdan son derece rahatsız oldukları öğrenildi.

Sorunun nedeni 1 metrelik arsa işgali çıktı

İki bina arasındaki sorunun kaynağının ise yıllar öncesine, 40 yıllık binanın yapıldığı yıllara dayandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 40 yıl önce binayı kaçak olarak yapan müteahhit o dönem boş olan yan parselin 1 metrelik alanını işgal etti. 2018 yılında apartmanın yanındaki arsaya bina inşa edilmeye başlandı. Temelin atılıp, katların yapılmasıyla birlikte bina, yanındaki apartmana dayandı ve ortaya eşine az rastlanır bir durum çıktı. O dönemden bugüne inşaat halindeki bina ile apartman arasında sorunlar yaşanmaya başladı.

Belediyeden açıklama geldi

Konu ile ilgili tartışmalar sürerken Şişli Belediyesinden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın 31.12.2018 tarih, 18/2-24 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat Encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel (mevcut binanın olduğu parsel) lehine terk etmiştir" denildi.

“Güzel bir görüntü değil”

Mahalle sakinlerinden Hatice Bodur, “30-40 senelik komşumuz, inşaat yapıldı ve camları kapandı. Kim haklı, kim haksız bilmiyorum. Güzel bir görüntü değil, kötü bir görüntü. Böyle bir durumda kalmak istemezdim, uygun ve yakışıklı bir şey değil. Belki haklı olabilirler ama güzel bir şey değil” dedi.

“Hava almak için bir boşluk bırakılmalıydı”

Binada yaşayan Hüseyin Arslan'ın ağabeyi İbrahim Arslan, “İkisi de anlaşıp arada bir boşluk bırakabilirlerdi. En azından hava almak için böyle bir boşluğun olması gerekirdi ama olmadı. Neden olmadığını bilmiyorum. Görüntü olarak binanın tamamen kapandığını söyleyebilirim. Yıkılıp yeniden yapılması lazım. Anlaşıp sözleşme yapılacaktı sanırım ama olmadı ve onlar da kapattı. Az da olsa bir boşluk bırakılmalıydı” diye konuştu.