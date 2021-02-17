Şişli'de ilginç kar manzaraları

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca sürücüler ve işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şişli Mecidiyeköy'de yolda ilerlemeye çalışan sürücüler, yokuştan çıkmakta zorlandı. Araçlardan kimileri kayarken, ilerlemekte zorlanan bazı araçları vatandaşlar itti.

Bazı araçlar yokuşu çıkamayınca vatandaşlar ilginç bir çözüm buldu. Yolda kalan bir taksi ve başka bir aracın üzerine çıkan vatandaşlar aracın gidebilmesi için ağırlık oluşturmaya çalıştı. Taksinin kaputunun üzerine oturan vatandaşın bir yandan telefonla konuşması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Karda lastiği olmasına rağmen zor anlar yaşadığını söyleyen bir sürücü ise, “Sabahtan beri neler çekiyoruz, lastiğimiz var” dedi. Öte yandan çocuklar da karın tadını yokuştan kayarak çıkardı.