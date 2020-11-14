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Şişli'de ilginç kaza

Şişli’de caddede ters yöne giren sürücü, çarptığı otomobil ile bariyerler arasında asılı kaldı.

Şişli'de caddede ters yöne giren sürücü, çarptığı otomobil ile bariyerler arasında asılı kaldı. İlginç kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırlıdı.


Edinilen bilgilere göre olay saat 08.50'de Darülaceze Caddesi'nde yaşandı. Caddenin karşısına geçmek için ters yöne giren 34 SF 0644 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin Saffet Beköz, şeridinde ilerleyen 34 CLP 852 plakalı Tarık Sarıkaya yönetimindeki araca çarptı. Kazada Beköz'ün kullandığı araç, bariyerler, trafik ışıkları ve çarptığı araç arasında sıkışarak asılı kaldı.


Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler araç içerisinde şok yaşayan Beköz'ün hafif şekilde yaralandığını belirledi. İlk müdahalesi ambulansa yapılan Beköz, hastaneye sevk edildi.


Sürücülerden Tarık Sarıkaya yolunda seyrederken aracın ters yönden gelerek birden önüne çıktığını söyledi.

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